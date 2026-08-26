Seguridad

Aseguran Disfraces Elaborados con Partes de Aves en Frontera de Nogales, Sonora

El sujeto fue detenido y se le negó la entrada a los Estados Unidos pues prohíbe la entrada de algunos productos agrícolas porque pueden albergar enfermedades.

Aseguran Disfraces Elaborados con Partes de Aves en Frontera de Nogales, SonoraAseguran Disfraces Elaborados con Partes de Aves en Frontera de Nogales, Sonora. Foto: CBP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+