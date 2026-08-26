Aseguran Disfraces Elaborados con Partes de Aves en Frontera de Nogales, Sonora

Agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aseguraron a un hombre que llevaba disfraces hechos de patas de pollo y plumas de aves desconocidas, cuando intentaba ingresar por Nogales, Sonora, hacia Estados Unidos.
Los agentes aduanales remitieron al viajero a una segunda revisión luego de declarar artículos agrícolas y fue cuando especialistas descubrieron una bolsa grande con los trajes, negando la entrada y regresando al sujeto a México.
Estados Unidos prohíbe la entrada de algunos productos agrícolas porque pueden albergar enfermedades, como son carnes y productos de origen animal; frutas y verduras frescas; plantas y semillas y tierra; artículos elaborados con materiales animales o vegetales restringidos.