Aseguran Disfraces Elaborados con Partes de Aves en Frontera de Nogales, Sonora

Agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aseguraron a un hombre que llevaba disfraces hechos de patas de pollo y plumas de aves desconocidas, cuando intentaba ingresar por Nogales, Sonora, hacia Estados Unidos.

Los agentes aduanales remitieron al viajero a una segunda revisión luego de declarar artículos agrícolas y fue cuando especialistas descubrieron una bolsa grande con los trajes, negando la entrada y regresando al sujeto a México.

#DYK many agricultural products are prohibited from entry because they can harbor diseases that threaten our nation’s food supply and environment? Recently, Nogales CBP agriculture specialists intercepted prohibited handmade costumes containing chicken feet and unknown bird… pic.twitter.com/WJlfH27skh — Executive Asst. Commissioner Diane J. Sabatino (@OFOEAC) August 24, 2026

Estados Unidos prohíbe la entrada de algunos productos agrícolas porque pueden albergar enfermedades, como son carnes y productos de origen animal; frutas y verduras frescas; plantas y semillas y tierra; artículos elaborados con materiales animales o vegetales restringidos.