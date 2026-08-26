Identifican a Hombre Lesionado Durante Ataque Armado en Mercado de Veracruz

Fue identificado como Guadalupe ’N’ y de oficio comerciante, el hombre que resultó herido por arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la zona de Jalapilla y provocó momentos de tensión entre comerciantes y habitantes de la colonia Novillero Chico.

Esto luego de que se reportaran más de 15 detonaciones de arma de fuego. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que se desplazaban en motocicletas habrían perseguido y disparado contra un vehículo sobre la carretera estatal, en el tramo comprendido entre Novillero Chico y Jalapilla, cerca del área conocida como Campo Rocha, en la zona centro del estado de Veracruz.

Durante el intercambio de disparos, una bala alcanzó a lesionar el brazo del comerciante que fue trasladado al Hospital IMSS-Bienestar de Río Blanco para su atención médica donde permanece estable de salud.

Se dio a conocer que en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes y se iniciaron las investigaciones por parte de las autoridades, hasta el momento no hay reporte de personas detenidas vinculadas a estos hechos.