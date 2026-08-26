Seguridad

Identifican a Hombre Lesionado Durante Ataque Armado en Mercado de Veracruz

Dan a conocer la identidad de la persona herida de un disparo. Fue trasladado de emergencia al hospital IMSS-Bienestar de Río Blanco.

Movilización por ataque armado donde un hombre resultó lesionado por una impacto de bala en VeracruzMovilización por ataque armado donde un hombre resultó lesionado por una impacto de bala en Veracruz. Foto: Miguel Montes de Oca

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Dan a conocer la identidad de la persona herida de un disparo cuando se dirigía al hospital IMSS-Bienestar de Río Blanco.

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