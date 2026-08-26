Magnitud y Ubicación de Nuevos Sismos en México, Informa SSN

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre varios temblores en México durante este miércoles, los de mayor intensidad se han registrado en Chiapas y Guerrero.

A través de redes sociales, el organismo precisó la hora y el lugar exacto en el que ocurrieron los movimientos telúricos, así como su magnitud.

Cabe destacar que todos los días ocurren sismos en México, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica; sin embargo, diariamente el SSN da a conocer el reporte detallado.

En N+ te informamos de los temblores de magnitud superior a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

A la 1:39 de la madrugada, el SSN reportó un primer sismo de magnitud 4.0 a 27 kilómetros (km) al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero.

A las 5:46 de la mañana, se percibió otro sismo de magnitud 4.1 a 50 km al noroeste de Arriaga, Chiapas.

Casi tres horas más tarde, a las 8:30 de la mañana, otro sismo de magnitud 4.2 sacudió a Chiapas, pero ahora a 150 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

Además, el Sismológico informó que hasta las 08:00 horas del 26 de agosto se han registrado 2,090 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el pasado 17 de julio, la más grande de magnitud 6.5.

Con información de N+