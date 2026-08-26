Sociedad

Magnitud y Ubicación de Nuevos Sismos en México, Informa SSN

Dos temblores de magnitud superior a 4.0 se han registrado hoy en Chiapas, de acuerdo con el Sismológico Nacional

Personal del Servicio Sismológico NacionalPersonal del Servicio Sismológico Nacional. Foto: SSN

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El SSN reporta sismos en Chiapas y Guerrero, el más fuerte de 4.2. Conoce la ubicación exacta y la magnitud de estos eventos sísmicos en nuestro reporte.

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