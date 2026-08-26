Internacional

Suspenden Citas para Visa de EUA e Informan Qué Pasará con el Trámite

El Departamento de Estado estadounidense señaló que habrá una capacitación dirigida al personal consular

EUAUna bandera de EUA ondea afuera de un inmueble. Foto: Getty Images

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