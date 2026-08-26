Suspenden Citas para Visa de EUA e Informan Qué Pasará con el Trámite

Las autoridades de Estados Unidos suspendieron las citas para solicitar el visado de inmigrante en medio de las políticas de deportación del presidente Donald Trump.

La medida aplica de manera temporal para solicitantes de todo el mundo, incluyendo a los mexicanos que pretenden viajar a Estados Unidos.

El Departamento de Estado estadounidense informó que el personal consular tendrá una capacitación.

La decisión ocurre mientras el gobierno del presidente Trump mantiene una política migratoria más restrictiva y refuerza los procesos de revisión para quienes buscan ingresar al país.

Las personas que tenían una entrevista para una visa de inmigrante programada en una embajada o consulado de Estados Unidos comenzaron a recibir avisos sobre cambios en sus citas.

Los solicitantes afectados serán notificados de una nueva fecha, por lo que deberán permanecer atentos a los canales oficiales de comunicación correspondientes.

La medida, por ahora, no implica que las solicitudes hayan sido canceladas de manera definitiva. El principal cambio anunciado corresponde a la programación de las entrevistas.

Cabe señalar que en los últimos meses, el gobierno estadounidense también ha enfrentado cuestionamientos y desafíos legales relacionados con sus políticas migratorias.

El pasado viernes, un juez federal dejó sin efecto una medida que había suspendido la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al considerar que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido sus facultades legales.

FBPT