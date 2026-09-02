Desaparecidos

“Todos los Días Muero”: Madre Busca a su Hijo Desaparecido en Tláhuac

Luis Ángel López Guzmán tenía 25 años cuando hombres armados se lo llevaron de su casa en Tláhuac, de acuerdo con el testimonio de su madre.

Familias enfrentan incertidumbre por la desaparición de sus seres queridos.Familias enfrentan incertidumbre por la desaparición de sus seres queridos. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Especialistas explican que la incertidumbre por una desaparición puede provocar una “pérdida ambigua” y mantener el duelo sin un cierre

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