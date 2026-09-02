Seguridad

Doce Trabajadores Agrícolas Son Atacados por Enjambre de Abejas en Hermosillo

Las personas resultaron lesionadas tras picaduras de abejas en el campo agrícola San Enrique del poblado Miguel Alemán.

Trabajadores Agrícolas Sufren Ataque de Enjambre de Abejas en HermosilloTrabajadores Agrícolas Sufren Ataque de Enjambre de Abejas en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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