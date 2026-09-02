Doce Trabajadores Agrícolas Son Atacados por Enjambre de Abejas en Hermosillo
Las personas resultaron lesionadas tras picaduras de abejas en el campo agrícola San Enrique del poblado Miguel Alemán.
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Las personas resultaron lesionadas tras picaduras de abejas en el campo agrícola San Enrique del poblado Miguel Alemán.
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Doce trabajadores agrícolas resultaron lesionados, luego de ser atacados por un enjambre de abejas dentro de una máquina en desuso, en el campo agrícola San Enrique, de la costa de Hermosillo.
El incidente ocurrió la tarde de este miércoles en las instalaciones ubicadas sobre la carretera 100, cuando los trabajadores se acercaron a la maquinaria sin percatarse de la presencia del enjambre.
Paramédicos del departamento de bomberos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los afectados.
De los doce lesionados, seis fueron trasladados a hospitales públicos del poblado Miguel Alemán, para recibir atención médica especializada.