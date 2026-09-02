Seguridad

Denuncian Maltrato Animal en Torreón, Coahuila; Matan a Burro Recién Nacido

Habitantes del ejido La Partida denunciaron ante la FGEC la agresión que recibió el animal.

Denuncian Maltrato Animal en Torreón, Coahuila; Matan a Burro Recién NacidoEl burro era un animal muy querido entre las familias del predio. Foto Ilustrativa: N+

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