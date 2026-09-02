Denuncian Maltrato Animal en Torreón, Coahuila; Matan a Burro Recién Nacido

Habitantes del ejido La Partida, en el municipio de Torreón, denunciaron un caso de maltrato animal en contra de un burro recién nacido, cuyo cuerpo fue localizado al interior de un corral.

César González, encargado del predio, informó que durante la madrugada del domingo uno de los burros fue presuntamente asesinado. El animal se encontraba dentro del corral cuando ocurrieron los hechos, por lo que sus responsables solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes.

El caso causó indignación entre los habitantes de la comunidad, quienes dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) para que se realicen las investigaciones pertinentes y se determine quién fue el responsable de la agresión contra el animal.

De acuerdo con los habitantes, el burro era muy querido por las familias del ejido, ya que se caracterizaba por ser amigable y permitir que las personas se acercaran a él. Incluso, señalaron que era común que los vecinos se tomaran fotografías a su lado.

Finalmente, el encargado del lugar pidió a las autoridades realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable de este acto de maltrato animal.