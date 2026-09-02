Seguridad

Vinculan a Proceso a Chofer de la Ruta 615 tras Accidente en Tonalá

Al conductor del camión también se le dictó prisión preventiva justificada por 6 meses

Camión Ruta 615Vincularon a proceso al chofer de la ruta 615 tras accidente en Tonalá. Foto: N+

Destacado

Chofer de la ruta 615 vinculado a proceso tras accidente en Tonalá: prisión preventiva de 6 meses por homicidio y lesiones

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+