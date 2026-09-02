Vinculan a Proceso a Chofer de la Ruta 615 tras Accidente en Tonalá

Fue vinculado a proceso el conductor del camión de la ruta 615, presunto responsable de la muerte de un joven que murió protegiendo a sus hijas de salir proyectadas de las puertas de la unidad en movimiento, en la colonia Loma Dorada, en Tonalá.

Al chofer también se le dictó prisión preventiva justificada de 6 meses por el delito de lesiones y homicidio a título de culpa grave, después de que asistió a una audiencia en los juzgados de Puente Grande.

Cabe recordar que este accidente sucedió sobre las calles Matamoros y Circuito Loma Sur. Javier Francisco regresaba de trabajar, e iba a bordo del camión del transporte público con sus dos hijas, con quienes salió eyectado de la unidad que circulaba con las puertas abiertas.

Las hermanas sobrevivientes, Katherine de 3 años y Atziri, de 6 meses, ya están bajo la tutela de uno de sus tíos. Ambas fueron entregadas en buen estado de salud a sus familiares desde el 29 de agosto.

María, la madre de Francisco, exige justicia por la muerte de su hijo, quien era el único sustento de toda una familia. Ella confirmó que la empresa concesionaria de la ruta no ha tenido ningún acercamiento con ellos.