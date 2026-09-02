México y EUA Van por el Dinero de los Cárteles, con Intercambio Más Amplio de Información

México y Estados Unidos de América (EUA) buscan cortar los recursos que les permiten a los cárteles pagar sicarios y halcones, comprar armas, mover drogas y financiar corrupción, mediante un intercambio más amplio de información financiera entre autoridades de ambos países.

Este miércoles, durante el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que “seguir el dinero” permite identificar cuentas, activos, facilitadores y redes de corrupción de los cárteles.

Añadió que el objetivo no es únicamente decomisar los bienes o recursos que tienen actualmente los grupos criminales, sino reducir su capacidad para reemplazarlos y reorganizarse, mediante sanciones, investigaciones financieras y una mayor cooperación con México.

“Sin dinero, no pueden producir drogas, no pueden transportar drogas, no pueden pagarles a los halcones ni a los sicarios, no pueden comprar armas, no pueden pagarles a mercenarios ni pagar por corrupción (…) A través de sanciones, investigaciones financieras, decomisos y una cooperación más sólida con México, estamos persiguiendo no solo a los criminales que vemos, a las personas, sino también la infraestructura financiera que los mantiene operando”, expuso Johnson.

Asimismo, llamó a tomar acciones decisivas y conjuntas contra las estructuras que sostienen a los cárteles para hacer más seguros a ambos países.

“Esa es la cooperación que el presidente (Donald) Trump y la presidenta (Claudia) Sheinbaum están impulsando, dirigida no solo contra individuos, sino contra todo el ecosistema que les permite existir. Así que sigamos el dinero, conectemos la información y tomemos acciones decisivas. Así es como los golpeamos juntos y así es como, juntos, hacemos más seguras a nuestras dos naciones”, abundó.

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, informó que, por primera vez, la institución cuenta con un grupo que puede intercambiar información diariamente con agencias estadounidenses como el Servicio de Impuestos Internos, la Red de Control de Delitos Financieros, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Buró Federal de Investigaciones y la Administración para el Control de Drogas.

Explicó que el intercambio y el bloqueo de cuentas buscan identificar personas, empresas fachada, operadores financieros, prestanombres, beneficiarios finales y movimientos de recursos para integrarlos a investigaciones de la Fiscalía General de la República.

“Para la Unidad de Inteligencia Financiera es la primera vez en la historia que cuenta con una unidad que puede intercambiar información todos los días con el gobierno de los Estados Unidos, con las agencias más importantes. Pero también poder trabajar todos los días con agencias policiales mexicanas como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como la Agencia de Investigación Criminal, con los cuales identificamos los vacíos de información y ellos trabajan en sus áreas de especialización para integrar esta información a una carpeta de investigación”, expuso Reyes.

Asimismo, Justin Campbell, jefe adjunto de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, ejemplificó el funcionamiento de estas redes con una investigación realizada en Atlanta, donde una empresa que aparentemente procesaba remesas hacia México era utilizada para lavar recursos provenientes de la venta de fentanilo en Estados Unidos y enviarlos a cárteles mexicanos.

"Resalto esta historia porque demuestra nuestro reto. Si fuera un reto fácil, no nos necesitaríamos los unos a los otros. Mi agencia es muy capaz. Pero estos desafíos cruzan fronteras, cruzan conocimientos, y nos necesitamos para ser exitosos. Hay muchos retos que nosotros no podemos enfrentar solos. Necesitamos trabajar juntos para ser exitosos", comentó Justin Campbell.

Con información de Juan Pablo Narcia, N+.

SPB