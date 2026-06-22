¿El Pato Merlín Es Marca Registrada? Karla Habla Sobre Registro en el IMPI

El pato Merlín visita la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum

El pato Merlin, con la casaca de la selección de México, en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la RepúblicaEl pato Merlin, con la casaca de la selección de México, en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República

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Merlín, el pato que conquistó el Mundial 2026, será marca registrada. Karla y su familia comparten detalles en la conferencia de Claudia Sheinbaum. ¿Quieres saber más sobre su historia?

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