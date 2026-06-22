¿El Pato Merlín Es Marca Registrada? Karla Habla Sobre Registro en el IMPI

El furor por el pato Merlín sigue creciendo; la estrella viral del Mundial 2026 llegó ahora a Palacio Nacional, acompañado por su familia humana: Karla y sus hijos Cristian y Carlos.

Ataviado con su playera de la Selección Mexicana y con sus patas protegidas con calcetines, Merlín estuvo presente hoy, 22 de junio de 2026, en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ahí, Karla contó todos los detalles sobre su mascota, y no solo sobre el taco de carnitas que Merlín se come cada domingo, sino también sobre el registro del nombre como marca, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

¿El Pato Merlín es marca registrada?

A pregunta expresa de la prensa, la mujer dio a conocer que el registro se hará este mismo lunes.

Y es que Merlín se volvió famoso en México y el mundo, luego de haber sido captado con la playera de la selección mexicana en los festejos en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México (CDMX), luego del triunfo frente a Sudáfrica.

Karla contó que ya antes su mascota se había hecho viral en redes sociales, porque además acompaña a la familia en su negocio de venta de aguas en las calles de la capital mexicana. En TikTok lo conocen como “el patito que vende aguas”.

Lo que sí dejó muy claro la mujer es que la fama de Merlín no está haciendo sentir más a la familia, sino que están complacidos de tanto amor que han recibido.

“Somos una familia muy aterrizada, esta situación no nos está haciendo sentir más que nadie, somos iguales, somos el pueblo. Y nosotros complacidos de que la gente se acerque a nosotros muy amorosa, y lo toca y se saca fotos y estamos complacidos de esta situación”, enfatizó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pato Merlín Visitó a Claudia Sheinbaum

Las carnitas, el gusto semanal de Merlín

De acuerdo con Karla, el pato tiene una dieta especial para mantener su salud y unas plumas en óptimas condiciones; además, dos veces al año visita a su veterinario especialista en aves.

“El cuidado que se le tiene a Merlín es darle una buena alimentación; come comida especial para pato, le damos verduras, fruta y proteínas, que es básico para sus plumas; también charales vivos en su agua y grillos”, contó.

Pero agregó que “los domingos se come un taco de carnitas, porque sí lo hace (…) Lo vitaminamos y come muy bien”.

Además de su alimentación, la familia cuida las patas del animal para evitar que tenga afectaciones por caminar sobre el pavimento. Ahora le ponen calcetines, ya que le robaron sus zapatos.

“Un pato no puede caminar sin protección en pavimento. Nosotros optamos por ponerles calcecitas dado que le robaron sus zapatos; a raíz de eso le tuvimos que poner calcetas. Tratamos de proteger en la medida de lo posible a nuestro bebé para que no se dañe absolutamente nada”, agregó.

SPB