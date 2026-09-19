Alrededor de 23 mil altavoces urbanos emitieron la alerta sísmica durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio que pone a prueba la capacidad de reacción de la población ante distintos escenarios de temblores en México.

El aviso también llegó a más de 80 millones de teléfonos celulares y tuvo cobertura en las 32 entidades del país. En otras regiones, la población pudo recibir la señal mediante estaciones de radio AM y FM, así como canales de televisión locales participantes.

El alertamiento a través de los altavoces se realizó en Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos, como parte de una jornada destinada a fortalecer la preparación ante una emergencia o desastre.

El ejercicio incluyó cinco escenarios regionales establecidos por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de acuerdo con las características sísmicas y los riesgos identificados en cada zona. Por ello, las entidades no participaron bajo una misma hipótesis.

En la Zona Centro, considerada el escenario principal, se planteó un temblor de magnitud 7.7, con epicentro a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla. La hipótesis contempló afectaciones en Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Morelos, entre otras entidades.

Para la Zona Noroeste se estableció un sismo de magnitud 7.1, con epicentro a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California. En la Zona Noreste, el escenario correspondió a un movimiento telúrico de magnitud 5.2, con epicentro cerca de Allende, Nuevo León.

En la Península de Yucatán se planteó un terremoto de magnitud 7.0, con epicentro al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo. Para el Golfo de Tehuantepec se contempló un movimiento de magnitud 7.6, con epicentro en las costas de Tonalá, Chiapas.