Sociedad

Segundo Simulacro Nacional: Suena la Alerta Sísmica en CDMX

Más de 23 mil altavoces urbanos emitieron el aviso como parte del ejercicio de Protección Civil

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La alerta sísmica sonó en CDMX y más allá: 5 escenarios de temblores pusieron a prueba a millones en el Segundo Simulacro Nacional.

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