Sociedad

Habrá Corte de Agua en Matamoros; 188 Colonias Afectadas por 8 Horas

El flujo del agua será restablecido de manera gradual hasta abastecer a los sectores correspondientes

Suspensión de Agua en MatamorosSuspensión de Agua en Matamoros. Foto: N+

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Reparación urgente en Matamoros: 188 colonias sin agua desde hoy 10 PM hasta mañana 6 AM.

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