Debido a la reparación urgente de una fuga de agua potable en las calles Primera y Rayón, en la Zona Centro, la Planta Potabilizadora No. 1, ubicada en la colonia Moderna y que abastece a 188 colonias de la ciudad, suspenderá su servicio.

La suspensión será a partir de hoy, sábado 19 de septiembre, a las 10:00 de la noche, y hasta el domingo 20 de septiembre a las 6:00 de la mañana.

Una vez concluidos los trabajos, se reanudará el servicio de la Planta Potabilizadora No. 1. El flujo del agua será restablecido de manera gradual hasta abastecer a las colonias correspondientes.

Estos son los sectores donde habrá suspensión: Arboledas, Arboledas del Río, Aurora, Bancaria, Benito Juárez, Bertha del Avellano, Buenavista, Campestre del Río I, Campestre del Río II, Canaveral, Cecilia Ocelli, Chapultepec, Comunicadores, Conjun. Hab. Platerías, Corre caminos, Del Bosque, Del Carmen, Delicias, Derechos Humanos, Divisióndel Norte, Ejido Unión, El Porvenir, Guadalupe Victoria, Guillermo Guajardo, Hacienda del Prado, Hacienda Los Esteros, Hacienda Los Portales, Hacienda Praderas, Hidalgo, Hogares de Matamoros, Independencia, Industrial, Inf. Los Ángeles, Inf. Los Ébanos, Inf. Palo Verde, Inf. Satélite, JAD, Jardín, Jardines de Satélite, Jardines del Rey, José López Portillo, José María Morelos, LaAmistad, La Culturas, México, México Agrario, Miguel Hidalgo, Modelo, Moderna, Niños Héroes, Nogalar Poniente, Nueva Jerusalem, Nuevo Paraíso, Nuevo Renacimiento, Obrera, Palmas del Mar, Paraíso, Periodistas, Pirámide, Playa Sol, Popular, Praderas, Praxedis Balboa, Privada Magnolias, Progreso, Pueblo Viejo, Tecnológico, Real del 14, Tierra y Libertad, Renacimiento Las Palomas, Treviño Zapata, Revolución Verde, Uni. Hab. Lázaro Cárdenas, Ricardo Basso, Unidad Hogar, Rincón de las Palmas, Universitaria, Roberto F. García, Valle de la Palangana, Roberto Guerra, Valle del Campestre, Rodolfo Sánchez Taboada I, Valle del Mezquital, Salinas de Gortari, Valle del Mezquital II, San Ángel Oriente, Valle Encantado, San Fernando, Valle Escondido, San Francisco, Valle Verde, San Isidro, Vicente Guerrero, San José, Villa del Mar, San Juan, Villas del Río, SanRafael, Vista del Sol, Santa Ana, Vista Hermosa, Santa Cecilia, Vivienda Popular, Santa Elena, Xochimilco, Sector Tecnológico y Zona Centro.