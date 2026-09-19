Accidentes

Combaten Incendio Forestal en Cerro de San Nicolás Buenos Aires, Puebla

Las autoridades informan que los cuerpos de emergencia mantienen las llamas controladas al 70 por ciento en la localidad Venustiano Carranza

Incendio Forestal Cerro de la Ventana Venustiano Carranza San Nicolás Buenos Aires PueblaLas autoridades avanzan en el control y liquidación del fuego. Foto: X @PCGobPue

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Protección Civil combate incendio forestal en Cerro de la Ventana. 70% controlado y 50% liquidado. Conoce el impacto y las acciones en Puebla.

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