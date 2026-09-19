La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, dio a conocer la existencia de un incendio forestal en el municipio de San Nicolás Buenos Aires.

De acuerdo con la dependencia se realizan labores de enfriamiento con mochilas aspersoras y apertura de brechas cortafuego en coordinación con Protección Civil Municipal para atender el fuego registrado en el Cerro de la Ventana.

Al momento se reporta un avance de 70 por ciento de control y 50 por ciento de liquidación, con una afectación aproximada de 12 hectáreas en la localidad de Venustiano Carranza.

🔥 Combatimos un incendio forestal en San Nicolás Buenos Aires.



El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atiende un incendio forestal en el Cerro de la Ventana, localidad de Venustiano Carranza.



Se realizan labores de enfriamiento con mochilas aspersoras y apertura de… pic.twitter.com/Fq0fu061Ch — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 19, 2026

Durante las últimas horas Protección Civil Estatal dio a conocer que atendió y extinguió otros dos incendios, uno en la capital poblana y otro más en el municipio de Coronango.

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El primero se registró en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, de la ciudad de Puebla, se atendió un incendio de pastizal y neumáticos. Personal realizó labores de enfriamiento y remoción de los desechos.

El otro ocurrió en la junta auxiliar San Francisco Ocotlán de Coronango, donde se encendieron desperdicios industriales. Se logró la extinción total con agua a presión y remoción, en coordinación con Bomberos del Estado.

Con información de N+

GMAZ