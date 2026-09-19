Accidentes

Motociclista Muere Tras Chocar Contra Camión de Ruta 234 en Monterrey, Nuevo León

La zona fue acordonada mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes tras el accidente

Muere hombre tras choque con camiónAutoridades se dieron cita en el lugar.Foto: N+

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Un motociclista perdió la vida luego de impactarse contra un camión de la Ruta 234 en calles del Centro de Monterrey.

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