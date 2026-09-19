Un motociclista perdió la vida luego de protagonizar un fuerte accidente contra un camión de la Ruta 234, en calles del Centro de Monterrey, Nuevo León. El percance ocurrió sobre la calle Carlos Salazar, donde quedaron la motocicleta y el cuerpo de la víctima sobre la vía pública, a un costado de la unidad ligera.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista aparentemente se desempeñaba como repartidor de comida y circulaba a bordo de la motocicleta cuando, por causas que aún no han sido establecidas, se registró el impacto contra el camión urbano.

Tras el accidente, la unidad de transporte presentó un fuerte golpe en el costado izquierdo, precisamente en el área correspondiente al operador de la Ruta 234. La emergencia provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades en esta zona del Centro de Monterrey.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al motociclista; sin embargo, después de realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía y de Movilidad implementaron un operativo en el sector para mantener acordonada el área y evitar el paso de vehículos por la zona donde ocurrió el accidente. Debido a las labores de las autoridades, se realizaron cierres y desviaciones a la circulación, por lo que automovilistas que transitaron por el sector tuvieron que tomar rutas alternas.

Hasta el momento no se ha establecido quién habría sido responsable del accidente, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones para determinar cómo ocurrió el impacto.

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Se esperaba la llegada de personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente efectuar el levantamiento del cuerpo. Mientras tanto, la zona permaneció bajo resguardo de las autoridades, quienes continuaron con las labores necesarias para recabar evidencias y determinar las circunstancias en las que ocurrió este accidente.

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

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