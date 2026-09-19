Accidentes

Choque entre Tráileres Deja Un Muerto en Carretera Colima-Guadalajara, en Tuxpan

El accidente ocurrió en el kilómetro 101; uno de los tráileres que cargaba limón se incendió

AccidenteUn accidente en la autopista Colima-Guadalajara dejó a una persona muerta en Tuxpan, Jalisco. Foto: Protección Civil Jalisco

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Choque en la carretera Colima-Guadalajara: un tráiler cargado de limones se incendia tras colisionar, dejando un fallecido.

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