Protección Civil Jalisco informó sobre un choque registrado en la autopista Colima-Guadalajara, a la altura del municipio de Tuxpan, Jalisco, donde una persona falleció.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler que transportaba limones habría provocado una carambola en la que estuvieron involucrados otros dos vehículos pesados y una camioneta tipo Hilux.

El accidente ocurrió en el kilómetro 101 de la autopista. Tras el impacto, el tráiler que transportaba los limones se incendió en la parte de la cabina.

Protección Civil Jalisco informó que en el lugar se confirmó el fallecimiento de una persona y no se reportaron personas lesionadas.

A pesar de que las autoridades no han informado si se realizó un cierre a la circulación, testigos automovilistas reportaron filas kilométricas en la zona.