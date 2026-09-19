Sociedad

Así se Vivió el Segundo Simulacro Nacional 2026 en Puebla; Reportan Saldo Blanco

Los poblanos se integraron a esta actividad en cuanto empezaron a sonar los teléfonos celulares y las alertas sísmicas de los edificios oficiales

Segundo Simulacro Nacional 2026 Sismo Puebla Informe Actividades Saldo BlancoPoblanos participan en el Segundo Simulacro Nacional. Foto: N+

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Puebla se une al Segundo Simulacro Nacional 2026 con saldo blanco. Alerta sísmica sonó y todos participaron. Descubre cómo se vivió este ejercicio.

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