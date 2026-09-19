Se realizó el Segundo Simulacro Nacional 2026 en el estado de Puebla, ejercicio en el que participaron corporaciones federales, estatales y municipales además de la población.

Habitantes de la capital poblana y trabajadores que se encontraban en sus respectivas oficinas y negocios se sumaron a la actividad al sonar las alertas sísmicas en los edificios oficiales este sábado 19 de septiembre de 2026, en punto de las 12:00 horas.

Tal y como ocurrió el año pasado y en algunos movimientos telúricos posteriores, se emitió un mensaje de alertamiento a los teléfonos celulares de la zona invitando a unirse al simulacro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Protocolo de Simulacro de Sismo 2026: Qué Hacer cuando Suene la Alarma

En la ciudad de Puebla se sumaron edificios de gobierno tales como Casa Aguayo y el Palacio Municipal ubicado en el Centro Histórico.

Además en recintos como el Auditorio Metropolitano ubicado en la zona de Angelópolis y un complejo deportivo aledaño también participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2026.

Participan en el Simulacro Nacional 2026 asistentes a complejo deportivo en Zona Angelópolis. Foto: N+

También en centros hospitalarios de la capital poblana desalojaron sus áreas como parte de este ejercicio, como el Hospital del ISSSTEP, quienes incluso cerraron la circulación de la calle 14 Sur por algunos minutos.

En el estado de Puebla se manejó la hipótesis de sismo de 7.7 grados en la escala de Richter, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste del municipio de Tehuacán y una profundidad de 67 kilómetros.

Es importante recordar que la Coordinación Nacional de Protección Civil, compartió a través de sus canales oficiales qué hacer antes, durante y después del Segundo Simulacro Nacional 2026:

Antes: Preparar un plan familiar, asignar una tarea a cada integrante, tener a la mano la mochila de seguridad y acordar un punto de reunión lejos de peligros inminentes para los presentes.

Durante: Al sonar la alerta sísmica, deben interrumpir las actividades y atender el aviso, desconectar gas, electricidad y agua, alejarse de equipos y objetos peligrosos, mantener el orden e ir al punto de reunión establecido previamente.

Después: Revisar que todos estén seguros y a salvo, evaluar el plan y mejorarlo, y finalmente organizar dos simulacros al año, para continuar la práctica de prevención ante una verdadera emergencia.

De acuerdo con las autoridades, más de 1.4 millones de poblanos se sumaron a este ejercicio en todo el estado, registrando más de 29 mil 600 inmuebles.

Cabe destacar que por este Segundo Simulacro Nacional 2026 se reportó un saldo blanco en Puebla, por lo que no se registraron personas lesionadas, por lo que el ejercicio se llevó a cabo sin incidentes.

Con información de N+

GMAZ