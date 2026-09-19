Durante el Informe del Segundo Simulacro Nacional por Sismos que se lleva a cabo en coordinación con el Gobierno de México, se a dio a conocer que más de 7 millones de personas se movilizaron, mientras que 27 mil 984 altavoces funcionaron, de acuerdo con el C5.

El coordinador del C5, Salvador Guerrero Ciprés, informó que de los 28 mil 287 altavoces instalados en la ciudad, se activaron 27 mil 984, lo que corresponde a un 98.93% de funcionalidad, lo que está por encima del estándar sugerido a nivel internacional.

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, además de los altavoces, la alerta sísmica también fue activada a través de radio y televisión en edificios del sector público y privado que tienen instalados receptores.

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Durante el #SegundoSimulacroNacional2026 los altavoces del #C5CDMX registraron un 98.93% de efectividad. ✅



Desde la gestión que encabeza la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, y con el trabajo de nuestro Coordinador General, Dr. @guerrerochipres, refrendamos… pic.twitter.com/hNmDtRVkrs — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 19, 2026

Incluso, la funcionaria agregó que la alerta sísmica se activó en los teléfonos móviles, y de acuerdo con el gobierno federal, este mecanismo convierte a México en el cuarto país del continente en contar con esta tecnología.

"La ciudad, con su alerta en celulares y su red de altavoces, cuenta con uno de los sistemas de alertamientos sísmicos más avanzados en el mundo", manifestó Brugada.

Myriam Urzua, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, señaló que alrededor de 7 millones 889 mil 435 personas participaron en el simulacro, mientras que el tiempo promedio de evacuación fue de un 1 con 43 segundos.