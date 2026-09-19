Sociedad

Simulacro Moviliza a Más de 7 Millones de Personas en CDMX; Se Activaron 98% de Altavoces

La alerta sísmica fue accionada a partir de las 12:00 horas; el tiempo promedio de evacuación fue de un minuto con 43 segundos

SimulacroMás de 7 millones de personas se movilizaron durante el macrosimulacro. Foto: Gobierno de Ciudad de México

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Más de 7 millones participaron en el simulacro sísmico, con 98% de altavoces activados. México avanza con tecnología de alerta en celulares

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