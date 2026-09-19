Tras una audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal del Primer Distrito, en Puente Grande, Jalisco, se determinó imputar a Eduardo Isaac 'N', presunto responsable del feminicidio de la estudiante Karla Margarita Pérez Jiménez.

El señalado se acogió al término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el 23 de septiembre a las 10:00 de la mañana, mientras tanto, permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa.

Cabe señalar que este caso corresponde al feminicidio de Karla, una estudiante de medicina originaria de Guanajuato, quien tendría poco más de tres años residiendo en Jalisco, con la finalidad de convertirse en doctora.

La desaparición de Karla fue reportada el 14 de septiembre, dos días después, su cuerpo fue encontrado en una brecha en el poblado de Las Agujas, en el municipio de Zapopan.

Se presume que Eduardo Isaac 'N' aprovechó que prestaba el servicio de transporte privado de una plataforma para privar de la vida a la víctima que presentó heridas provenientes de un objeto punzocortante.

Los restos de Karla fueron entregados a sus familiares y trasladados a su natal Irapuato, donde amigos y familiares le dieron el último adiós.