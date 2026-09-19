Seguridad

Imputan a Presunto Responsable del Feminicidio de Karla Margarita Pérez en Jalisco

Se espera que se realice la continuación de la audiencia en contra de Eduardo Isaac 'N', quien se acogió al término constitucional

Eduardo Isaac 'N'El presunto responsable del feminicidio de Karla Pérez fue imputado. Foto: N+

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Imputan a Eduardo Isaac 'N' por el feminicidio de Karla Margarita Pérez en Jalisco. La audiencia continuará el 23 de septiembre

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