“Fortunata”, una de las jirafas emblemáticas del Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec, murió a los 36 años y cinco meses de edad, informó la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México.

La jirafa fue considerada la más longeva de la capital y una de las de mayor edad en el mundo. Durante su vida, tuvo al menos 10 crías y fue abuela de varias generaciones, por lo que dejó descendencia dentro del programa de conservación de su especie.

Su longevidad estuvo acompañada por atención especializada durante más de tres décadas. El personal del Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec estuvo a cargo de sus cuidados médicos veterinarios, nutricionales y zootécnicos.

De acuerdo con la SEDEMA, la edad que alcanzó “Fortunata” representa un logro en las labores de cuidado y conservación de la especie que recibió a lo largo de su vida.

La dependencia lamentó el fallecimiento y reconoció la dedicación del personal que estuvo a cargo de la jirafa durante más de 30 años.