Sociedad

Alerta Sísmica 2026: Así Puedes Reportar Fallas en Altavoces del C5 Durante Simulacro

Si detectas un problema durante el ejercicio, repórtala con los datos del poste para facilitar su ubicación y revisión

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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¿Cómo Reportar una Alerta Sísmica que No Suena? Paso a Paso para Informar Si Altavoces Fallan en Simulacro | N+