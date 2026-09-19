Alerta Sísmica 2026: Así Puedes Reportar Fallas en Altavoces del C5 Durante Simulacro

Si durante el Segundo Simulacro Nacional 2026 no escuchaste la alerta sísmica en alguno de los altavoces instalados en la Ciudad de México, es importante reportarlo. La notificación permite identificar posibles fallas y dar seguimiento al funcionamiento del sistema.

¿El mensaje no se escuchó, fue poco claro o el volumen era demasiado bajo? En N+ te explicamos qué información necesitas y cuáles son las opciones disponibles para presentar un reporte ante las autoridades.

Antes de hacerlo, procura identificar con precisión el poste que presentó la falla. Necesitarás los siguientes datos:

Ubicación exacta: calle y esquina más cercana.

Alcaldía: nombre de la demarcación donde se encuentra.

Número de poste (ID): identificador numérico impreso en el poste del C5.

Tipo de falla: indica si no emitió sonido, el volumen fue muy bajo o el mensaje no se entendió.

El reporte puede realizarse por diferentes vías. Puedes llamar al 911, a Locatel, al 55 5658 1111, o marcar el número corto *0311. También está disponible la plataforma de Atención Ciudadana, así como las cuentas oficiales del C5 de la Ciudad de México en X y Facebook.

El C5 es responsable de la difusión de la alerta sísmica mediante 27 mil 976 altavoces instalados en 13 mil 998 postes. De acuerdo con la información proporcionada, estos equipos tienen una capacidad de sonorización de hasta 200 metros.

Si detectaste una falla durante el simulacro, repórtala con los datos del poste para facilitar su ubicación y revisión.