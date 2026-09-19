Seguridad

Atacan a Tiros Casa de Elvis Guerra, Diseñador Muxe, en Juchitán, Oaxaca

Grabaciones captaron a dos personas a bordo de una motocicleta cuando dispararon contra la fachada de la vivienda y después escaparon

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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Grabaciones captaron a dos personas a bordo de una motocicleta cuando dispararon contra la fachada de la vivienda y después escaparon

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