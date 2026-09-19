Atacan a Tiros Casa de Elvis Guerra, Diseñador Muxe, en Juchitán, Oaxaca

La casa del diseñador textil muxe, Elvis Guerra, fue atacada a balazos en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) investiga la agresión como un posible intento de extorsión.

Los hechos ocurrieron la noche del 18 de septiembre en el Callejón Enrique Jiménez, de la Novena Sección. De acuerdo con las primeras investigaciones, dos personas que viajaban en una motocicleta dispararon contra la fachada de la vivienda y después escaparon.

Tras recibir el reporte, personal de la Fiscalía acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección fueron asegurados tres elementos balísticos, los cuales ya forman parte de la carpeta de investigación.

La Vicefiscalía Regional del Istmo mantiene como principal línea de investigación que el ataque estaría relacionado con un caso de extorsión contra el diseñador textil.

Como parte de las primeras indagatorias, las autoridades revisaron imágenes obtenidas en la zona y realizaron labores de inteligencia. Con estos elementos, identificaron a un hombre y una mujer señalados como los presuntos responsables de disparar contra el domicilio.

Según la Fiscalía estatal, ambos se trasladaban en una motocicleta al momento de la agresión. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre su detención.

El Gabinete de Seguridad mantiene un operativo en la zona para localizar a los sospechosos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del presunto intento de extorsión.

La Fiscalía de Oaxaca informó que brinda acompañamiento a las víctimas y mantiene medidas de seguridad mientras avanza la investigación.