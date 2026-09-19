La madrugada de este sábado 19 de septiembre fue liberado con vida el empresario joyero Luis Mario Z. Ramos, quien había sido privado de la libertad la mañana del jueves 17 de septiembre en Plaza Real Culiacán, ubicada en el sector Tres Ríos.

El empresario permaneció alrededor de 40 horas privado de la libertad y finalmente fue liberado durante la madrugada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si el hecho fue investigado como un secuestro ni han dado a conocer las circunstancias en las que se produjo su liberación.

El pasado sábado un grupo armado presuntamente arribó en varios vehículos a la plaza comercial en donde se lo llevaron en contra de su voluntad; tras el hecho se montó un operativo para su localización sin resultados positivos.

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Fue este sábado cuando fue liberado y llegó por su propio pie a su residencia. Autoridades mantienen las investigaciones