Seguridad

Liberan a Empresario Joyero que Fue Privado de la Libertad en Culiacán

La madrugada de este sábado fue soltado con vida Luis Mario Z. Ramos, había sido interceptado en la Plaza Real ubicada en el sector Tres Ríos

Liberan a Empresario Joyero que Fue Privado de la Libertad en Culiacán.Liberan a Empresario Joyero que Fue Privado de la Libertad en Culiacán. Foto: N+

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La víctima estuvo en cautiverio por más de 40 horas, las autoridades estatales están encargadas de realizar las investigaciones y esclarecer los hechos.

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