Seguridad

Aseguran Vehículo con Cientos de Envoltorios de Presunto Narcóticos en Caborca

Además de la droga, elementos de seguridad aseguraron un arma de fuego y cartuchos en el ejido El Último Esfuerzo en el municipio del estado de Sonora

Aseguran Vehículo con Cientos de Envoltorios de Presunto Narcóticos en CaborcaAseguran Vehículo con Cientos de Envoltorios de Presunto Narcóticos en Caborca. Foto: PESP

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