Un vehículo con cientos de envoltorios de presunta droga, un arma de fuego y cartuchos, fue localizado y asegurado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional, en el ejido El Último Esfuerzo, en Caborca.

Durante los recorridos de vigilancia, los agentes ubicaron una camioneta de color blanco, en cuyo interior encontraron alrededor de 650 envoltorios, con una sustancia granulada similar a la metanfetamina y 462 con hierba verde y seca, al parecer marihuana.

Además, en el vehículo se halló un arma calibre 9 milímetros y 11 cartuchos útiles, por lo que tanto la unidad como el armamento y las sustancias fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, para las investigaciones y diligencias de ley.