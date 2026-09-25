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Polo, Nolo y Odalys: Tres Ciclones Coinciden en el Pacífico Mexicano, ¿Podrían Fusionarse?

Por segunda vez en la temporada, tres ciclones ocurren simultáneamente en el océano Pacífico, esto pone de relieve los efectos del cambio climático y El Niño

Odalys, Nolo y Polo sobre el PacíficoOdalys, Nolo y Polo: tres ciclones sobre el Pacífico. Foto: NOAA

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