¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy? Presas Inician Octubre con este Nivel de Agua

El Sistema Cutzamala inició el mes de octubre 2026 con un nivel de almacenamiento del 87.76%, gracias a las lluvias recientes en el centro de la República Mexicana.

De acuerdo con datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y de la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable, actualmente este sistema tiene 686.7 millones de metros cúbicos de agua.

En N+ te presentamos el desglose de las principales presas que integran el Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México.

El Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua.

Aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento: Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines, y 4 presas son derivadoras: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

Así están las presas del Cutzamala hoy

En su reporte diario, las autoridades dieron a conocer cómo se encuentra el nivel de las tres principales presas, con corte al 30 de septiembre de 2026:

Villa Victoria: Está al 83.73% de su capacidad, al registrar 155.519 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 89.74% de su capacidad, al registrar 353.911 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 87.62% de su capacidad, al registrar 177.340 millones de metros cúbicos de agua.

En total, el Sistema Cutzamala se encuentra al 87.76% de almacenamiento, con 686,770,000 metros cúbicos. La capacidad del complejo es de 782,521,000 metros cúbicos.

En el documento, también se dio a conocer cuáles fueron los días en los que se registraron lluvias fuertes durante septiembre (menor de 70 mm). En total fueron seis: 3, 12, 13, 26, 29 y 30 de septiembre. El resto del mes hubo precipitaciones de ligeras a moderadas.

Suministro de agua al Valle de México

De acuerdo con información del Gobierno de México, el Sistema Cutzamala tiene infraestructura para el almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable para la población e industria de la Ciudad de México y el Estado de México.

Además, es considerada una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

Este sistema se extiende por Michoacán, Estado de México y CDMX, y aporta el 26% del agua potable que se consume en el valle de México. El resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales.

SPB