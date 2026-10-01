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¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy? Presas Inician Octubre con este Nivel de Agua

Las lluvias de las últimas semanas han beneficiado a este sistema que abastece al Valle de México

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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