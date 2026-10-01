Sociedad

Parroquia De La Santa Cruz; A Tres Años de Su Derrumbe en Ciudad Madero

Actualmente, se encuentra una placa que honra la memoria de las víctimas junto a la virgen que en el momento de los hechos se mantuvo intacta

Parroquia de la Santa Cruz; A Tres Años de Su Derrumbe en Ciudad MaderoParroquia de la Santa Cruz; A Tres Años de Su Derrumbe en Ciudad Madero. Foto: N+

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Tragedia en Ciudad Madero: hace 3 años, el techo de la Parroquia Santa Cruz colapsó, causando 12 muertes. La virgen intacta y una placa conmemoran a las víctimas.

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