Parroquia De La Santa Cruz; A Tres Años de Su Derrumbe en Ciudad Madero

El 1 de octubre del 2023, una tragedia conmocionó a Ciudad Madero y dejó una huella imborrable en decenas de familias. A las 2:18 de la tarde, mientras se celebraba misa de bautizos comunitarios, el techo de la Parroquia Santa Cruz colapsó repentinamente, dejando 12 personas fallecidas y más de 60 lesionados.

Dentro de las víctimas se encontraba una familia de doctores que, pese a incansables maniobras, no pudieron rescatar al hijo de la pareja.

En el interior del templo se encontraban al menos 100 asistentes que participaban en la ceremonia religiosa cuando la estructura cedió y los escombros sepultaron a los que se encontraban en el lugar.

Los cuerpos de emergencias como Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, rescatistas, voluntarios y vecinos se sumaron a las labores.

En el lugar se instaló una placa conmemorativa con los nombres de las 12 personas fallecidas junto a la imagen de la Virgen que permaneció intacta tras el derrumbe, sitio que se ha convertido en un espacio de tributo y memoria permanente para la comunidad de la colonia Unidad Nacional.

A tres años del siniestro, el predio donde se erigía el templo permanece libre de escombros, mientras que las autoridades municipales y eclesiásticas mantienen suspendidos los proyectos de reconstrucción en el área a la espera de dictámenes estructurales definitivos.