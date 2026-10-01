Detienen a 8 y Decomisan Más de 950 Dosis de Droga en Cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo

Como parte de acciones coordinadas para combatir delitos contra la salud en la Ciudad de México, autoridades capitalinas realizaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, donde fueron detenidas personas y aseguradas dosis de distintos narcóticos.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) y el Gabinete de Seguridad.

Durante las diligencias en los tres inmuebles fueron detenidos cuatro hombres y dos mujeres, además del aseguramiento de más de 700 dosis de sustancias con características de distintos narcóticos.

De manera paralela a los cateos, policías capitalinos detuvieron a otros dos hombres, quienes presuntamente fueron sorprendidos en posesión de más de 250 dosis de probable droga.

Con ambos hechos, el número de personas detenidas ascendió a ocho, mientras que el total de dosis aseguradas superó las 950.

Las autoridades señalaron que los ocho detenidos estarían posiblemente relacionados con una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

La situación jurídica de las personas detenidas deberá ser determinada por el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para establecer su posible participación en los delitos señalados.

FBPT