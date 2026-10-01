Seguridad

Detienen a 8 y Decomisan Más de 950 Dosis de Droga en Cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo

Los aprehendidos están presuntamente relacionados con una célula dedicada a la distribución de narcóticos

DetenidosDetenidos en cateos de CDMX. Foto: SSC CDMX

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