¿Activan Doble Hoy No Circula el 6 de Octubre 2026? Restricción CDMX-Edomex Aplica a Estos Autos

La contaminación ha dado un respiro al Valle de México. En su reporte de las 15:00 horas, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Ciudad de México anunció que todas las alcaldías y municipios de Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) reportan buena calidad del aire este lunes. Lo que significa que el programa Hoy No Circula operará en su versión habitual este 6 de octubre de 2026.

Sin embargo hay que estar pendientes de los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que monitorea los cambios en la calidad del aire, para tomar medidas que aminoren los efectos de los contaminantes sobre la salud de la población.

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¿Aplica Doble Hoy No Circula en CDMX este martes 6 de octubre?

Dado que el riesgo a la salud es bajo, y el índice UV está en nivel 3, no hay parámetros que apunten a que esté por activarse la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México y por tanto el Doble Hoy No Circula para el martes 6 de octubre.

Recuerda que el Hoy No Circula se aplica diariamente, por lo que los colores de los hologramas y terminación de placas van rotando día con día. De hecho, en una nota previa te adelantamos cómo aplica el Hoy No Circula este 5 de octubre de 2026.

¿Qué vehículos no salen por Hoy No Circula el 6 de Octubre 2026?

Los vehículos que sí deben acatar el programa son los que tienen Engomado Rosa, terminación de placa 7 y 8 con holograma 1 y 2. Mientras que los autos que exentan el HNC son aquellos con hologramas 0 y 00, lo que significa que pueden avanzar sin importar su color de engomado y terminación de placa.

El Gobierno de Ciudad de México dio a conocer que la restricción a la circulación aplica de 05:00 a 22:00 horas, y en caso de no respetar la indicación, los conductores se pueden hacer acreedores a una multa.

Recuerda que como dueño de un vehículo es tu responsabilidad mantener al corriente los trámites y pagos de tu carro, tales como la verificación vehicular (que determina el número de holograma, y por tanto cuántos días a la semana puedes circular), así como refrendo o tenencia 2026.