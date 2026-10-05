Movilidad

¿Activan Doble Hoy No Circula el 6 de Octubre 2026? Restricción CDMX-Edomex Aplica a Estos Autos

Consulta si el color de tu engomado y la terminación de tu placa te obligan a dejar tu vehículo en casa este martes para evitar multas por no acatar el HNC

Hoy No Circula 6 de octubre 2026. Cómo aplica restricción a vehículos en CDXM y Eodmex.¡Que no se te pase! Este martes aplica el programa Hoy No Circula, y en N+ te decimos quiénes descansan. Foto: Cuartoscuro.
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