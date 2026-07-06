Mueren Dos Mujeres tras Choque en la Carretera Reynosa–San Fernando; Esto Sabemos

Dos mujeres perdieron la vida durante un accidente registrado sobre la carretera Reynosa–San Fernando.

Mueren Dos Mujeres tras Choque en la Carretera Reynosa–San FernandoFoto: N+

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Dos mujeres mueren en un choque en Reynosa. El lugar es conocido por su alta incidencia de accidentes. Descubre qué medidas se están tomando para prevenir más tragedias.

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