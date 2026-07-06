Mueren Dos Mujeres tras Choque en la Carretera Reynosa–San Fernando; Esto Sabemos

Durante la madrugada de este lunes 6 de julio de 2026 se registró un accidente fatal sobre la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura del acceso a la colonia Benito Juárez, en un tramo conocido como la rotonda de Calzada Victoria.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió entre las 00:20 y las 00:30 horas y estuvo involucrado un automóvil Mustang y una camioneta Cherokee.

Como resultado del impacto, dos mujeres que viajaban a bordo del Mustang perdieron la vida en el lugar, mientras que las autoridades acudieron para acordonar la zona e iniciar las investigaciones que permitan determinar cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

El sitio donde se registró el accidente es considerado uno de los puntos con mayor incidencia de percances viales en Reynosa. En diversas ocasiones se han reportado choques de gravedad e incluso accidentes con saldo mortal.

Autoridades de Reynosa Piden Respetar los Limites de Velocidad

Ante esta situación, autoridades competentes ya analizan un proyecto de reestructuración de la rotonda de Calzada Victoria, con el objetivo de mejorar la circulación y reducir el riesgo de nuevos accidentes en uno de los principales accesos a la ciudad.

Mientras continúan las investigaciones, el llamado de las autoridades es a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y extremar medidas de seguridad al transitar por esta vialidad.