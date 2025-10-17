Marcha Zombie 2025: Requisitos y Tutorial para Bailar Thriller de Michael Jackson

Cada vez falta menos para Halloween y Día de Muertos, por lo que es el momento de sacar tu mejor disfraz para la marcha zombie 2025 en la Ciudada de México (CDMX). Te decimos los requisitos para participar en el baile Thriller de Michael Jackson.

Los organizadores de este singular y divertido evento compartieron un tutorial para que puedas practicar la coreografía del baile Thriller que se realizará previo a la marcha, que estará dirigido por Pepe Márquez (Joe Jackson),

La marcha zombie se realizará el 18 de octubre de 2025, a las 16:00 horas en Avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, con destinos al Zócalo capitalino, pero el baile Thriller sera antes, a las 15:40 horas.

Noticia relacionada: Marcha Zombie 2025 en CDMX: Esta Es la Ruta y Calles Cerradas Este Sábado 18 de Octubre

Requisitos para participar en baile de Thriller

Si piensas participar en el baile de Thriller, previo a la marcha zombie, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Estar caracterizado de zombie, es decir maquillaje y vestuario.

Asistir con ropa cómoda y práctica para bailar.

Contar con Ini, es decir la credencial del Instituto Nacional de Infectados.

Llevar un donativo, puede ser un kilo de arroz o frijol, o cualquier alimento no perecedero o enlatado.

Tutorial para el baile

El grupo Zombie Dancers compartió videos o tutoriales del baile Thriller de Michael Jackson, para que los asistentes al evento puedan practicar previo al evento, además es requisito compartir la evidencia del avance de la coreografía para poder participar.

Así será la formación del baile

Un brazo de distancia entre cada persona.

Mantener la formación todo el tiempo.

Se busca que los trajes u la coreografía luzcan espectaculares

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar