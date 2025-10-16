Marcha Zombie 2025 en CDMX: Esta Es la Ruta y Calles Cerradas Este Sábado 18 de Octubre

¿Ya tienes plan para este fin de semana?, la Ciudad de México se prepara para arrancar con los eventos y celebraciones de Halloween y Día de Muertos. Por lo que este sábado se llevará a cabo la Marcha Zombie 2025, en N+ te decimos qué calles estarán cerradas a su paso y un par de alternativas viales.

Dado que octubre y noviembre son meses con una amplia agenda de eventos, te compartimos Todos los Desfiles, Marchas y Procesiones por Día de Muertos 2025 en CDMX: Fechas y Lugares. Dado que la fecha cae en los últimos días de la semana, ha surgido duda entre papás y estudiantes sobre ¿Hay Puente por Día de Muertos 2025? Este Día No Habrá Clases, Según el Calendario de la SEP.

Video: Día de Muertos: Así Luce el Panteón de Mixquic

Sin duda esta fecha es la favorita de muchas personas por el misticismo que implica y la oportunidad para explotar la creatividad con los atuendos a lucir en desfiles. Festejos.

¿Cuál es la ruta y qué calles estarán cerradas en Marcha Zombie 2025?

La cita para la Marcha Zombie es el sábado 18 de octubre de 2025 frente al Monumento a la Revolución a partir de las 10:00 horas. Se trata de un evento familiar, a favor de la tolerancia y difusión de la Cultura Alternativa.

La marcha está convocada para partir a partir de las 16:00 horas, bajo la condición de que sólo las personas que acudan disfrazadas de zombie o monstruos son las únicas que marcharán.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la Marcha se desplazará del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo. Por lo que permanecerán cerradas Paseo de la Reforma, avenida Juárez y avenida 5 de Mayo.

Entre las alternativas viales sugeridas por las autoridades están Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, avenida de los Insurgentes, Avenida Chapultepec, José María Izazaga, Dr. Río de la Loza, Fray Servando T. De Mier y Avenida Chapultepec.

¿Sin plan para este fin de semana? Te decimos cómo participar en la Marcha Zombie 2025. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la Marcha Zombie 2025 en CDMX?

De acuerdo con los organizadores, además del disfraz obligatorio, para participar es necesario llevar un donativo de alimento no perecedero, tal como frijol, arroz, lenteja o similares. El paquete debe de estar en buen estado.

Esta ayuda va a ser para el Banco de Alimentos "Unidos Distribuimos y Transformamos 123 IAP".

Recuerda que las personas que no se disfracen de zombies o monstruos, no marchan. Será a partir de las 15:00 horas del sábado cuando inicie la formación para el baile y los contingentes.

Tutores y papás de menores que deseen participar en la Marcha Zombie 2025 no es necesario que vayan disfrazados.

¡Evita contratiempos!, toma en cuenta la ruta y #AlternativaVial para la Marcha Zombie que se llevará a cabo del Monumento a la Revolución hacia el #Zócalo capitalino.



🗓 Sábado 18 de octubre

⏰ 16:00 hrs. pic.twitter.com/iVSKhvEQhy — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 15, 2025

