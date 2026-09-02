Accidentes

Reporte de Afectaciones Viales y Accidentes en la Autopista México-Querétaro

Esta vía de acceso a la Ciudad de México presentó algunos problemas de tránsito a lo largo de sus 200 kilómetros de extensión

La Guardia Nacional abandera el accidente de un tráiler en el km 44 de la México-QuerétaroLa Guardia Nacional abandera el accidente de un tráiler en el km 44 de la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras
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