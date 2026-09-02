Reporte de Afectaciones Viales y Accidentes en la Autopista México-Querétaro

Con el fin de que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

En las primeras horas de este miércoles, la autopista México-Querétaro no presentó accidentes, afectaciones o problemas viales, informó tanto la Guardia Nacional como Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM