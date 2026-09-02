Cierre Preventivo en la Carretera Ímuris-Cananea por Volcamiento de Pipa

Autoridades mantienen un cierre preventivo en la carretera Ímuris-Cananea, tras el volcamiento de un camión cisterna registrado durante la tarde de este martes. De manera preliminar, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora indicó que no hay personas lesionadas por el incidente.

Bomberos y paramédicos de Cananea, así como personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se trasladaron al sitio para evaluar la situación y determinar las medidas preventivas necesarias.

El reporte fue canalizado por la Guardia Nacional, División Caminos, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y evitar este tramo hasta nuevo aviso.