Accidentes

Cierre Preventivo en la Carretera Ímuris-Cananea por Volcamiento de Pipa

Volcamiento de camión cisterna obliga a cierre preventivo al norte de Sonora. Bomberos y Protección Civil evalúan la situación.

Vuelca Pipa en CananeaVuelca Pipa en Cananea. Foto: Heriberto Juvera
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