Tormenta Eléctrica Deja Apagones e Inundaciones en Zonas de Pachuca

La tromenta eléctrica que se registró en Pachuca, Hidalgo, dejó varias zonas sin luz e inundaciones en vialidades importantes, donde algunas patrullas tuvieron que transportar a la población y auxiliar a automovilistas varados.

Los reportes preliminares señalan que al menos 10 colonias se quedaron sin el servicio eléctrico esta tarde y la Comisión Federal de Electricidad desplegó a cuadrillas para atender la situación, derivado de las intensas precipitaciones.

Se trata de afectaciones en las colonias Vista Hermosa, José López Portillo, Real de Medinas, La Popular, Palestina, El Arbolito, Rincón de las Lomas, Barrio de la Cruz, Flores Magón, Cuauhtémoc y El Porvenir, según medios locales.

Sin embargo, usuarios en redes sociales también reportaron que no tenían luz en la colonia del ISSSTE de la capital hidalguense.

"Ya hicimos el reporte a CFE pero no nos dan respuesta y ya llevamos más de 3 y media sin luz", acusó un usuario alrededor de las 19:00 horas de este martes.

En tanto, algunas anegaciones severas se reportaron en los bulevares Felipe Ángeles y Luis Donaldo Colosio de la "Bella Airosa".

En imágenes compartidas en redes sociales, se observa que en la llamada Supervía Colosio, cerca de la delegación estatal del IMSS, el agua subió hasta medio metro. Algunos coches estaban cubiertos hasta la altura de la manija.

Las afectaciones fueron de tal magnitud que Bomberos y Policías de la ciudad se desplegaron para auxiliar a la ciudadanía.

"Las labores incluyen el auxilio y traslado de personas que se han visto afectadas por las condiciones en calles y vialidades, priorizando en todo momento su seguridad", indicó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

En fotografías compartidas por el gobierno local, se ve que grúas tuvieron que remolcar algunos autos.

Las lluvias igual se extendieron a Mineral de la Reforma y Zempoala, según las autoridades.

ASJ