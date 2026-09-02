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Tormenta Eléctrica Deja Apagones e Inundaciones en Zonas de Pachuca

Algunos coches estaban cubiertos hasta la altura de la manija bomberos y policías de la capital hidalguense se desplegaron para auxiliar a la ciudadanía

PachucaFoto: Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

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