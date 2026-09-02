Tripulación del USS Abraham Lincoln Descansa en Tailandia Tras 9 Meses en el Mar

El USS Abraham Lincoln, un portaviones estadounidense que levantó polémica por las condiciones a bordo de sus tripulantes durante más de nueve meses de travesía, arribó este miércoles a un puerto tailandés.

El enorme buque de guerra de propulsión nuclear llegó al puerto de Laem Chabang, al sur de la capital Bangkok, tras pasar 286 días en altamar, constataron periodistas de la AFP.

Sus cerca de 5,000 tripulantes tienen permiso para pasar cinco días en la cercana estación balnearia de Pattaya, un habitual destino de descanso para las tropas estadounidenses desde la guerra de Vietnam.

El USS Abraham Lincoln partió de California en noviembre de 2025 para cumplir una misión en el mar de China Meridional y fue desviado hacia Medio Oriente antes de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que desataron la guerra regional hace seis meses.

Los reportes sobre el deterioro de las condiciones de vida y problemas de salud mental a bordo, incluidos intentos de suicidio, han ocupado los titulares en Estados Unidos, lo que ha provocado renovadas críticas al conflicto lanzado por el presidente Donald Trump contra la república islámica.

La turística localidad de Pattaya se prepara para recibir a los marineros e infantes de Marina. Sus autoridades desplegaron a unos 600 agentes para "garantizar la seguridad y ofrecer la asistencia necesaria", dijo a la AFP Narit Niramaiwong, gobernador de la provincia de Chonburi.

"Estamos todos muy entusiasmados, va a haber mucho movimiento", celebró Anthony "AJ" Jones, un músico neozelandés de 60 años que actúa cada noche en el bar de playa M's Mojito.

"Será una bendición para los negocios", dijo a la AFP mientras repasaba apresuradamente clásicos del repertorio estadounidense.

Según la prensa local, las autoridades de Pattaya vetaron a los tripulantes el acceso a las zonas más conocidas por la vida nocturna de esta ciudad costera, uno de los principales destinos mundiales del turismo sexual y que desde hace años intenta desmarcarse de esa reputación.

Los marineros también tendrán prohibido practicar deportes acuáticos y consumir marihuana, advirtió el alcalde de Pattaya, Poramase Ngampiches, quien insistió en la importancia de la "seguridad" y los animó a visitar centros comerciales y lugares de interés religioso.

El alcalde declaró esta semana a la AFP que recientemente se había llevado a cabo una redada contra las trabajadoras sexuales, pero negó que estuviera relacionada con la llegada de los estadounidenses.

El enorme portaviones permanecerá en Laem Chabang hasta el domingo, según el regidor, que espera un impacto económico de unos 100 millones de bahts (unos 3.1 millones de dólares).

En Estados Unidos, legisladores demócratas han reclamado una investigación sobre las condiciones de vida a bordo del USS Abraham Lincoln, tras denuncias sobre una presunta escasez de alimentos, problemas de infraestructura y de salud mental.

Según el medio especializado Navy Times, al menos dos marineros habrían intentado suicidarse arrojándose al mar.

Sin embargo, Donald Trump restó importancia a estos reportes, al igual que a las preguntas sobre la duración inusualmente prolongada del despliegue del portaviones.

Hung Cao, secretario adjunto interino de la Marina, reconoció que se habían gestionado "un pequeño número de casos relacionados con la salud mental", aunque aseguró que no se había registrado "ningún fallecimiento".

"Nuestra llegada a Laem Chabang ofrece a nuestra tripulación una oportunidad de descanso más que merecida", afirmó en un comunicado el contraalmirante Robert Loughran.

El comandante del portaviones, el capitán Dan Keeler, añadió que esta primera escala de un "despliegue histórico" permitirá a la tripulación "disfrutar de este hermoso país cargado de historia".

Pattaya, otrora un tranquilo pueblo pesquero, se transformó durante la guerra de Vietnam en la década de 1960, cuando los soldados estadounidenses acudían allí para descansar en sus playas paradisíacas.

Fuera de un bar se podía leer un letrero que decía: "Bienvenidos todo el personal militar estadounidense. Gracias por su servicio", constató un periodista de la AFP.

ASJ