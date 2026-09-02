Internacional

Tripulación del USS Abraham Lincoln Descansa en Tailandia Tras 9 Meses en el Mar

Los más de 5,000 marineros a bordo del portaaviones, que destacó en la guerra contra Irán, disfrutan de su primer descanso tras 286 días de navegación

USS Abraham LincolnFoto: Reuters.

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