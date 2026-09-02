Internacional

Chevron Confirma Ampliación de Operaciones en Venezuela; Busca Duplicar Producción

La empresa planea invertir más de 7,000 millones de dólares en los próximos cinco años

ChevronChevron opera en Venezuela en el marco de la coempresa Petroindependencia con una participación del 49%. Foto: Reuters.
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