Agenda en la Ciudad de México de Concentraciones y Rodadas Ciclistas

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 2 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 4 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

En Miguel Hidalgo a las 13:00 horas, la Comunidad Organizada de Licenciatura de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional se concentrarán en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, en Prolongación de Carpio y Plan de Ayala, colonia Santo Tomás.

La Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio se reunirá en Álvaro Obregón, durante el día en el Tribunal de Disciplina Judicial, en avenida Insurgentes Sur 2417, colonia San Ángel.

En Azcapotzalco a las 20:00 horas, ciclistas rodarán de la estación Aquiles Serdán del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Aquiles Serdán, colonia La Preciosa con destino al Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc.

Caracoles Biker rodarán en Coyoacán a las 21:00 horas de avenida Miguel Ángel de Quevedo y avenida División del Norte, colonia Parque San Andrés con destino a Castillo Irlandés, en Encinos 144, colonia Miguel Hidalgo Cuarta Sección, alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ