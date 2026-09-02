Deja Varios Heridos Enfrentamiento Entre Servicio Secreto y Militares Ucranianos

Varias personas resultaron heridas este miércoles en Kiev en un enfrentamiento armado entre agentes del Servicio Secreto de Ucrania (SBU) que participaban en un allanamiento y militares del Ejército ucraniano que trataron de impedirles el paso, explicó el SBU en un comunicado.

El medio de Kiev Ukrainska Pravda y varios canales de Telegram ucranianos habían informado de un tiroteo entre agentes de la inteligencia militar ucraniana (GUR) e integrantes del Servicio Secreto de Ucrania (SBU), un enfrentamiento que habría tenido lugar a raíz de la reciente desaparición de uno de los líderes de la principal formación de voluntarios rusos que lucha con el GUR.

El SBU afirma en su comunicado que los agentes, que pertenecen a la unidad de operaciones especiales Alfa de este servicio secreto ucraniano, llevaban a cabo el allanamiento en el marco de una operación para evitar un ataque terrorista del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

Los militares que se enfrentaron a los agentes del SBU fueron desarmados y detenidos, según la nota del SBU, que reconoce que los miembros del grupo Alfa se vieron obligados a utilizar sus armas.

El SBU y la Fiscalía han iniciado una investigación por un posible delito de amenazas e intento de asesinatos contra una agente de las fuerzas del orden, según el servicio secreto.

El incidente habría tenido lugar esta madrugada frente al domicilio del militar supuestamente secuestrado, el subcomandante del Cuerpo de Voluntarios Rusos Stepán Kaplunov.

Una fuente anónima citada por Ukrainska Pravda dijo que hubo tres heridos en el intercambio de disparos, todos ellos del GUR.

Los disparos pueden escucharse en medio de la oscuridad de la noche en videos publicados por canales de Telegram ucranianos.

En otro de los videos se ve a al menos una persona siendo atendida en el suelo cuando en la calle ya se ha hecho de día.

Según se dice en un video grabado desde el lugar del incidente por el abogado de Kaplunov, Tarás Vorovski, un grupo de agentes del grupo de operaciones especiales Alfa del SBU llegaron durante la noche al domicilio de Kaplunov en Kiev con la supuesta intención de sembrar pruebas incriminatorias.

Vorovski muestra en el video a "camaradas" de Kaplunov vestidos de civil y explica que se presentaron en el lugar tras ser avisados de la presencia de los agentes del SBU.

El abogado de Kaplunov reprocha en el vídeo a los agentes armados del SBU que se hayan presentado en el domicilio de su cliente sin informarle a él como abogado.

Vorovski explica que Kaplunov fue "secuestrado" el pasado 23 de agosto de su domicilio por "desconocidos que hoy se han dado a conocer".

En un primer comunicado emitido a primer hora de esta mañana por el SBU, el servicio secreto ucraniano decía haber frustrado junto al GUR un "atentado terrorista" de los servicios secretos rusos contra "uno de los líderes del movimiento nacionalista de oposición ruso que llegó a Ucrania con motivo del Día de la Independencia" el 24 de agosto.

El "secuestro" de Kaplunov denunciado por su abogado se produjo el 23 de agosto.

ASJ