Internacional

Deja Varios Heridos Enfrentamiento Entre Servicio Secreto y Militares Ucranianos

El tiroteo fue captado en videos difundidos en Telegram y, presuntamente, derivó del impedimento a un operativo

UcraniaFoto: Reuters.

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