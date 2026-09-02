Brote de Ébola Supera las 3 Mil Muertes en el República Democrática del Congo

El problemas es que las estrategias del gobierno para rastrear y frenar la epidemia han sido superadas por la rapidez con que se contagian las personas.

Los datos del Ministerio de Salud de Congo mostraron que el brote ha registrado 6 mil 186 casos confirmados, incluidos 3 mil 7 fallecimientos desde que se declaró a mediados de mayo.

Sigue siendo el episodio de la enfermedad de más rápido crecimiento jamás registrado. El virus se ha propagado ya a seis provincias.

La enfermedad se ha propagado rápidamente por varios motivos, incluyendo el conflicto en la región oriental del país donde se concentra el brote, los ataques contra trabajadores de la salud, la alta movilidad de los mineros y una infraestructura sanitaria inadecuada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntó que el brote va camino de superar al más letal registrado nunca, el que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016 y que mató a 11 mil personas.

Aunque no hau vacuna ni tratamento aprobado para el virus Bundibugyo, causante del brote actual, el gobierno está distribuyendo la vacuna Ervebo, que ha ayudado a combatir brotes previos de la enfermedad y que, según la OMS, podría ofrecer cierta protección.

ICM