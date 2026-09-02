Internacional

Brote de Ébola Supera las 3 Mil Muertes en el República Democrática del Congo

Las autoridades congoleñas informaron que han confirmado más de 6 mil 100 casos y señalaron que la enfermedad se propaga a una velocidad sin precedentes

Vista general de las tumbas en el cementerio de Nyamurongo, en Bunia, CongoVista general de las tumbas en el cementerio de Nyamurongo, en Bunia, Congo. Foto: Reuters

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