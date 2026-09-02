Habitantes en Mexicali, Baja California, Sufren por el Calor Extremo

En Mexicali, Baja California, las recientes tormentas eléctricas colapsaron más de 100 postes de la Comisión Federal de Electricidad, provocando apagones en diferentes puntos de la ciudad.

Autoridades locales movilizan cuadrillas para garantizar el suministro eléctrico y evitar que la población se exponga al calor extremo.

En los últimos 8 meses, Baja California acumula 56 fallecimientos por temperaturas extremas, la cifra más alta desde que se tiene registro en el estado y prácticamente todas han ocurrido en Mexicali.

Al respecto Sergio, una persona en situación de calle, indicó:

“Está fuerte el calor, veníamos caminando y la verdad como que me iba a desmayar y llegué aquí mojándome porque estaba bien caliente la verdad, hay veces que miro borroso, yo me protejo aquí bajo de los árboles”.

Durante los últimos 5 meses, los habitantes de Mexicali, Baja California, han enfrentado temperaturas extremas que han superado los 51 grados Celsius.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Habitantes y Animales Sobreviven a las Altas Temperaturas en Mexicali, BC

René Salvador, secretario Técnico de Protección Civil en Mexicali, Baja California, señaló:

“Se han batido ya 16 récords en cuanto a temperaturas, estamos viviendo la consecuencia de los cambios climáticos, la ciudad de Mexicali, que está enclavada en una zona desértica, en los últimos años, cada verano se han ido incrementando la presencia de sistemas de alta presión”

Este 2026 ya es el año con más muertes por calor en Baja California desde que se tiene registro, de acuerdo con el Servicio Médico Forense, 54 de los 56 fallecimientos que se han reportado entre enero y agosto en la entidad ocurrieron en Mexicali.

César González Vaca, jefe del Servicio Médico Forense de Baja California, explicó:

“Ya enfocándonos en los órganos, sí hay una cocción literalmente de los órganos, a final de cuentas son órganos que estuvieron expuestos a altas temperaturas”.

Esto significa que han muerto 5 veces más personas que durante toda la temporada de calor del 2025, cuando solo se registraron 10 fallecimientos, entre los más vulnerables están las personas en situación de calle.

“El 30% del total de los fallecimientos que tenemos por golpe de calor, sí permanecen todavía en las instalaciones del Servicio Médico Forense", afirmó el jefe del Servicio Médico Forense de Baja California.

Para hacer frente a las altas temperaturas, las autoridades mantienen acciones preventivas con la participación del Ejército mexicano, a través del Plan DN-III-E. También operan módulos y rutas de hidratación, donde se brinda atención a personas y animales.

La presidenta del DIF Municipal en Mexicali, Baja California, Karla González, señaló:

“Tenemos 70 puntos de hidratación, ¿Qué es lo que se les ofrece? Es el kit de hidratación, el litro de agua con el suero vía oral, tenemos doctor, tenemos enfermera, un lugar donde estar fresco”.

A estos centros acuden decenas de personas en situación de calle, como Luis, de 55 años, quien asegura que visita el módulo al menos dos veces al día.

“El otro día ya me estaba desmayando se me nubló la vista y como sé que aquí está este punto de hidratación, pues vengo para acá”, aseguró.

Aunque está por concluir la canícula, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional mantiene temperaturas máximas cercanas a los 45 grados durante los primeros días de septiembre.

Candelaria, habitante de Mexicali, señaló:

“Como que uno se va a desguanzar aquí con este calorón, sale uno a trabajar porque tiene una necesidad, pero sí, sí, ha estado muy tremendo, hemos tenido que cuidarnos lo más que podamos”.

Con información de Víctor Valles-Mata y Carlos Moreno.

LECQ