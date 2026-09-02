Cambio climático

Habitantes en Mexicali, Baja California, Sufren por el Calor Extremo

Durante los últimos 5 meses los habitantes han enfrentado temperaturas superiores a los 51 grados Celsius y este 2026 ya es el año con más muertes por calor en Baja California

Un hombre otorga una botella de agua a otra persona en Mexicali.Foto: N+

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