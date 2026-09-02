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Evita Esta Zona: Alternativa Vial por Bloqueo en el Centro de la CDMX

"Nos bajaron con pistola en mano", narró a N+ una de las vecinas que se manifiesta en el Eje 1 Oriente

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Manifestación Provoca Cierre en Avenida del Trabajo

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Entérate de las alternativas viales por las manifestaciones en la zona Centro de la Ciudad de México.

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