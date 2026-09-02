Evita Esta Zona: Alternativa Vial por Bloqueo en el Centro de la CDMX

Al menos 20 familias fueron desalojadas de un predio ubicado en Eje 1 Oriente número 104, al cruce con la calle República de Costa Rica, en la zona Centro de la Ciudad de México, por el presunto delito de despojo.

El operativo, realizado la madrugada de hoy, fue encabezado por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. Como protesta, los vecinos bloquearon la circulación en Eje 1 Oriente Avenida del Trabajo y República de Costa Rica.

En entrevista para N+, una de las vecinas afectadas, que lleva 30 años viviendo en el lugar, narró cómo fue el desalojo: “Llegaron a romper dos zaguanes, nos bajaron con pistola en mano, rompieron las puertas. A un vecino lo golpearon muy feo, porque toma mucho”.

Agregó que una de las vecinas requiere de nebulizaciones, por lo que pidieron atención médica “y no se las quisieron dar”.

Como alternativa vial por el cierre en Eje 1 Oriente puedes circular por las calles Manuel Doblado y Avenida Ferrocarril de Cintura.

Además de la manifestación en la Avenida del Trabajo, la CDMX tendrá otra movilización en la zona Centro. Se trata de la concentración del colectivo "Hoy Somos Todos por Miguel" en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en la calle Dr. Lavista 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, según la agenda de hoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

A partir de las 10:00 horas, el colectivo se manifestará en el marco de la audiencia inicial por la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, quienes perdieron la vida por el desplome de una estructura metálica en el concierto Axe Ceremonia, que se realizó en el Parque Bicentenario el 5 de abril de 2025.

La SSC no descartó afectación vial en la zona de la concentración. Además, prevé que a la movilización se sumen otras organizaciones.

En caso de bloqueo en las inmediaciones de los Juzgados Penales, puedes circular por Avenida Chapultepec, Rafael Lucio o Dr. José María Vértiz.