Movilidad

Alternativa Vial a Bloqueos que Afectan Zona Centro de la CDMX

Mujeres indígenas instalaron casas de campaña en el cruce de la avenida Juárez y Eje Central, mientras hay cierre en Dr Río de la Loza

casas de campaña sobre Avenida Juárez y Eje Central el 1 de septiembre 2026.Manifestantes instalaron casas de campaña sobre Avenida Juárez y Eje Central el 1 de septiembre 2026. Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+