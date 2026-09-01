Alternativa Vial a Bloqueos que Afectan Zona Centro de la CDMX

La movilidad en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX) está afectada este martes, pues mujeres indígenas bloquean la avenida Juárez, en su cruce con Eje Central, mientras una manifestación cerró ambos bloques de Dr Río de la Loza, por lo que autoridades dieron alternativas viales.

El bloqueo, que inició antes del mediodía, es en demanda de espacios de trabajo, pues las manifestantes aseguran que no les permiten vender en lugares públicos.

El bloqueo de las comerciantes afecta la circulación sobre avenida Juárez, pero Eje Central se mantiene sin afectaciones.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, sugiere como alternativa vial Eje 1 Norte, para quienes requieran cruzar por la zona.

Alrededor de las 12:00 horas, las manifestantes colocaron lonas y casas de campaña sobre la avenida, por lo cual incluso caminar por la zona se volvió complicado.

Por otra parte, en Dr Río de la Loza hay un cierre en ambos bloques desde Dr Lucio, a la altura de Niños Héroes.

La manifestación, con la cual piden justicia para Martha, inició alrededor de las 9:00 horas.

Para evitar el bloqueo de manifestantes, cerca de la Fiscalía de la CDMX, se recomienda Eje 2A Sur y Reforma.