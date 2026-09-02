Bloqueo por Pensionados Afecta Esta Zona en CDMX

Integrantes de la Alianza para la Defensa de la Pensión realizarán una protesta en la Ciudad de México (CDMX), en demanda de modificaciones a la Constitución en materia de pensiones.

Debido a ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no descartó la afectación de vialidades en la capital mexicana.

En ese panorama, en N+ te informamos sobre la zona exacta de la concentración, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la SSC, la organización realizará su protesta en la alcaldía Álvaro Obregón durante el día.

Los manifestantes se trasladarán al Tribunal de Disciplina Judicial, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 2417, en la colonia San Ángel, por lo que se prevén afectaciones en las inmediaciones.

La Alianza para la Defensa de la Pensión exigirá que se modifique el segundo artículo transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional, el cual busca frenar la aplicación retroactiva del tope a las pensiones y proteger con ello los derechos adquiridos de miles de pensionados de distintos sectores en el país.

También demandará que se normalice el paso de las pensiones a sus montos originales y que se aplique a los nuevos jubilados.

En apoyo se sumarán diversas organizaciones como la Alianza Nacional de Jubilados, Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de la Comisión Federal de Electricidad y Red Nacional de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad.

La SSC tampoco descartó el arribo de autobuses al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones de jubilados y pensionados.

SPB