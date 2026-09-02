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Guía del Primer Festival del Pan Dulce Mexicano 2026: Sede, Horarios y Actividades

El evento gastronómico tendrá actividades gratuitas para las personas de todas las edades

El festival de pan dulce se realizará por primera vez en CDMXFoto: Redes
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