Guía del Primer Festival del Pan Dulce Mexicano 2026: Sede, Horarios y Actividades

El pan dulce es un alimento muy apreciado por los mexicanos, debido a su sabor, practicidad, diversidad y sobre todo por la historia que hay detrás de cada negocio que prepara las piezas. Por ello, se celebrará el primer Festival de Pan de Dulce en CDMX.

Su origen se remonta a la llegada de los españoles a América, ya que ellos fueron quienes aportaron técnicas e ingredientes esenciales para su desarrollo, como el trigo.

Así lo explica Irving Martínez en Larousse Panes Mexicanos: "A partir de las fórmulas y formas básicas de panes españoles, pronto los novohispanos se apropiaron de este y les otorgaron su sello distintivo, ya fuera en los ingredientes, en las técnicas, en los utensilios de elaboración o en las formas".