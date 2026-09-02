Guía del Primer Festival del Pan Dulce Mexicano 2026: Sede, Horarios y Actividades
El evento gastronómico tendrá actividades gratuitas para las personas de todas las edades
El evento gastronómico tendrá actividades gratuitas para las personas de todas las edades
El pan dulce es un alimento muy apreciado por los mexicanos, debido a su sabor, practicidad, diversidad y sobre todo por la historia que hay detrás de cada negocio que prepara las piezas. Por ello, se celebrará el primer Festival de Pan de Dulce en CDMX.
Su origen se remonta a la llegada de los españoles a América, ya que ellos fueron quienes aportaron técnicas e ingredientes esenciales para su desarrollo, como el trigo.
Así lo explica Irving Martínez en Larousse Panes Mexicanos: "A partir de las fórmulas y formas básicas de panes españoles, pronto los novohispanos se apropiaron de este y les otorgaron su sello distintivo, ya fuera en los ingredientes, en las técnicas, en los utensilios de elaboración o en las formas".
No obstante, algo que destaca Martínez es que, para que naciera el pan dulce, se valieron de su "virtuosismo artesanal y la herencia prehispánica". "Desarrollaron una panadería mestiza tanto de consumo diario como festivo", aseguró.
Por lo anterior, es importante reconocer y celebrar la diversidad de este alimento que forma parte de la vida cotidiana y guarda historias increíbles de cada comunidad.
Durante el Festival del Pan Dulce 2026, se realizará la declaratoria de “Los saberes y prácticas del pan dulce tradicional” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.
“(Está) Orientado a salvaguardar los conocimientos, técnicas, prácticas y formas de transmisión que dan vida a esta expresión de la cultura alimentaria”, afirmaron autoridades.
La propuesta, que pronto será publicada en la Gaceta Oficial local, busca reconocer a los más de 2 mil 400 tipos de pan dulce tradicional como una de las expresiones culturales más arraigadas en la vida cotidiana de los capitalinos.
Toma nota, ya que las actividades durante este evento serán variadas, entre ellas destacan las relacionadas con la convivencia con maestros panaderos, quienes harán demostraciones en vivo y compartirán las mejores técnicas y recetas.
También habrá un “museo vivo”, donde encontrarás obras pictóricas y esculturas de artistas que abordan el universo del pan desde las artes visuales. Podrás acudir a conferencias y mesas de análisis con historiadores y personas vinculadas con el sector panadero.
En las celebraciones no puede faltar la música, así que también encontrarás conciertos, como el dueto “Sirena del Bosque”, especializado en instrumentos y música antigua de distintas regiones del mundo, o el violín y violoncello de “Nadia Waller”.
El Festival del Pan de Dulce 2026 se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre en la Utopía Elena Poniatowska Amor, ubicada en Av. Miguel Hidalgo 128, San Lucas, Coyoacán.
Podrás hacer el recorrido y participar en las actividades en un horario de 10:00 a 18:00 horas. La entrada es gratuita.
EPP