Seguridad

Estrellita 'N' es Vinculada a Proceso por Violencia Familiar en Academia Doenitz en Tamaulipas

Como parte de la resolución, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, por lo que esta etapa concluirá en enero de 2027.

Estrellita 'N' es Vinculada a Proceso por Violencia Familiar en Academia Doenitz en TamaulipasEstrellita 'N' es Vinculada a Proceso por Violencia Familiar en Academia Doenitz en Tamaulipas. Foto: FGJ

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Estrellita 'N' enfrenta proceso por violencia familiar en Academia Doenitz. Investigación concluirá en enero 2027.

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