Estrellita 'N' es Vinculada a Proceso por Violencia Familiar en Academia Doenitz en Tamaulipas

Concluyó la audiencia en la que Estrellita “N” fue vinculada a proceso por el delito de violencia familiar equiparada en agravio de una menor de 16 años. La diligencia se llevó a cabo de manera remota desde el Centro Integral de Justicia, en Altamira.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos que se le atribuyen ocurrieron entre octubre de 2024 y julio de 2026, al interior de la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.

Al término de la audiencia, el abogado, Omar Pérez Hernández, explicó que dentro de la acusación también se había planteado la posibilidad de imputar el delito de trata de personas, pero esta clasificación jurídica no fue concedida por el juez.

El litigante señaló que la autoridad judicial consideró que la menor de 16 años habría acudido de manera voluntaria a la Academia Militarizada Doenitz. Durante la audiencia fueron reconocidos presuntos actos relacionados con condiciones de esclavitud y abuso, los cuales fueron considerados dentro del delito de violencia familiar equiparada.

Como parte de la resolución, se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, por lo que esta etapa concluirá en enero de 2027.

El caso está relacionado con la muerte de Dafne Zapata Quintos, joven que perdió la vida al interior de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, un hecho que es investigado como feminicidio. En este contexto, Estrellita “N” enfrenta su segunda vinculación a proceso, ahora por violencia familiar equiparada en agravio de una menor de 16 años.