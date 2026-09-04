Transportistas de Mercancía Bloquean Garita Comercial de Mexicali

Con sus tractocamiones, alrededor de 150 transportistas de carga bloquearon la garita comercial de Mexicali, Baja California, ubicada en la zona este de la ciudad, como protesta por el retiro de visas de trabajo a operadores mexicanos.

Los manifestantes se identificaron como un grupo ciudadano y señalaron estar en contra del retiro masivo y, según ellos, unilateral de documentos para ingresar a Estados Unidos con fines laborales.

Los transportistas aseguraron que las autoridades estadounidenses argumentan presuntas infracciones relacionadas con cabotaje, término utilizado para referirse al transporte de mercancías entre dos puntos de un mismo país realizado por un vehículo de carga de origen extranjero.

Raúl Martínez, transportista, explicó que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) habría intercambiado información con autoridades migratorias estadounidenses, la cual, de acuerdo con su señalamiento, estaría siendo utilizada para cuestionar a los operadores sobre sus recorridos y paradas.

Los transportistas señalaron que al menos 17 integrantes de este grupo ya habrían perdido su visa de trabajo, pese a que, según su versión, no realizaron actividades de cabotaje.

Durante la protesta, algunos transportistas que permanecían formados para ingresar a México desde Estados Unidos por la garita de Mexicali solicitaron que el cruce fuera abierto de manera momentánea para permitir el desfogue de vehículos.

La petición, señalaron los manifestantes, fue negada, por lo que el bloqueo continuó en la zona comercial.

Alan Verdugo, otro de los transportistas, pidió que alguna autoridad explique cuáles son las reglas que deben cumplir los operadores mexicanos que ingresan a Estados Unidos y si hubo modificaciones en las disposiciones.

Los transportistas aseguraron que el conflicto se mantiene desde hace aproximadamente seis meses, periodo durante el cual, afirmaron, han enfrentado cuestionamientos y presuntos actos de hostigamiento por parte de autoridades estadounidenses.

Los manifestantes demandaron claridad sobre las disposiciones que regulan el transporte de mercancías en territorio estadounidense y solicitaron que se establezcan criterios claros para los operadores mexicanos que cuentan con permisos y visas de trabajo.

Información David Mena

APG