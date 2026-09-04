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Transportistas de Mercancía Bloquean Garita Comercial de Mexicali

Cerca de 150 operadores utilizaron tractocamiones para impedir el paso y protestar por el retiro de visas de trabajo en Estados Unidos

Transportistas de Mercancía Bloquean Garita Comercial de MexicaliTransportistas de Mercancía Bloquean Garita Comercial de Mexicali | Foto: N+

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