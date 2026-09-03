Detienen a Oscorp, Creador de Contenido, Señalado por Trata de Personas en Jalisco

Un creador de contenido, conocido como Oscorp en redes sociales, fue detenido tras ser señalado por el delito de trata de personas en su hipótesis de elaborar y almacenar pornografía infantil, de acuerdo con el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Óscar Adrián ‘N’, fue capturado en su domicilio de la colonia 5 de Mayo, en el municipio de Guadalajara a través de un operativo por una orden de cateo.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Este operativo inició tras alertas del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, las cuales fueron emitidas para diferentes direcciones IP y correos electrónicos relacionados al creador de contenido

“Ese hombre que se identifica como influencer y youtuber, así como organizador de eventos, fue detenido en la colonia 5 de Mayo. En la finca fueron encontrados diferentes indicios como teléfonos, chips, tarjetas de memoria, computadoras e identificaciones a su nombre de un supuesto ministerio de derechos humanos”, informó González de los Santos.

El detenido quedó a disposición de un juez de control que lo requería, mientras continúan las investigaciones para determinar su situación legal.