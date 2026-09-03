Seguridad

Detienen a Oscorp, Creador de Contenido, Señalado por Trata de Personas en Jalisco

Las autoridades arrestaron a un sujeto acusado de este crimen y de almacenar pornografía infantil, de acuerdo con el Fiscal de Jalisco

Óscar Adrián 'N'Detuvieron a un creador de contenido señalado por el delito de trata de personas en Jalisco. Foto: Fiscalía de Jalisco

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Fue detenido en Jalisco un creador de contenido por trata de personas y pornografía infantil. Autoridades hallaron pruebas en su domicilio

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