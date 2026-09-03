Menor Muere por Presunta Violencia en su Hogar en Veracruz; Investigan a su Madre

Un menor, identificado como Leonel de 5 años, perdió la vida, presuntamente víctima de violencia en su hogar, en la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, Leonel habría sido llevado por dos personas a la clínica #15 del IMSS en Tejería, en el norte de la ciudad, donde lo habrían recibido con lesiones en varias partes del cuerpo y en estado grave.

Posteriormente, fue trasladado a la clínica 71 del IMSS ubicada en la avenida Díaz Mirón donde perdió la vida durante la madrugada, resultado de las lesiones que presentaba.

A partir de ese momento se inició la búsqueda de los responsables, apuntando presuntamente a su madre y la pareja de la misma.

Tras los hechos, se informó sobre la detención de dos presuntas responsables, identificadas como Cecilia “N”, madre del menor y su pareja, Claudia Isabel “N”, para continuar con las investigaciones y que se determine su situación jurídica.

El código penal del estado de Veracruz establece una pena de hasta 7 años por maltrato infantil, pero si el menor fallece, el delito cambia a homicidio calificado, donde el castigo podría alcanzar hasta 70 años de prisión.