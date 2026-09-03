Seguridad

Menor Muere por Presunta Violencia en su Hogar en Veracruz; Investigan a su Madre

El niño de cinco años falleció en una clínica del IMSS a la que fue trasladado por las lesiones que presentaba.

Muere menor por maltrato infantil en VeracruzLeonel falleció en la clínica del IMSS de Díaz Mirón. Foto: Maps

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Leonel, de 5 años, muere tras sufrir lesiones graves en su hogar en Veracruz. Detienen a su madre y pareja.

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