Seguridad

Catean Vivienda de Mujeres Detenidas por Muerte de Menor en Veracruz

El domicilio ubicado en el fraccionamiento Palma Real fue revisado para iniciar con las investigaciones tras el fallecimiento de Leonel.

Catean vivienda en VeracruzEn la vivienda se observaron velas, globos y un peluche con el que jugaba Leonel. Foto: N+

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Catean vivienda tras la muerte de Leonel, presuntamente por violencia de su madre y pareja. La Fiscalía avanza en las investigaciones.

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