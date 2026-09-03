Catean Vivienda de Mujeres Detenidas por Muerte de Menor en Veracruz

Personal de la Fiscalía General del Estado, policías estatales, navales, y Ejército Mexicano, realizaron un cateo en la vivienda ubicada en la calle Último Emperador del fraccionamiento Palma Real al norponiente de la ciudad de Veracruz.

En ese domicilio vivía Leonel, un pequeño de 5 años que murió presuntamente por sufrir violencia física por parte de su mamá, Cecilia ’N’, junto con su pareja Claudia Isabel ’N’, quienes ya fueron detenidas.

Por cerca de una hora estuvieron llevando a cabo diligencias tanto al interior como al exterior de la vivienda de color azul. Posteriormente quedó solo acordonada con la cinta amarilla.

En la vivienda se aprecian unas velas y globos que dejaron al parecer familiares del pequeño Leonel, y un peluche con el que jugaba, atorado entre las protecciones de acero en la puerta de entrada.

Se pudo observar que sacaron a dos perritos de la casa, los cuales quedaron a resguardo del personal. Momentos después, los elementos se retiraron del domicilio ubicado en la calle Emperador sin brindar más información. Será la Fiscalía la que informe de los avances obtenidos.