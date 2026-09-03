Seguridad

Coche Bomba Explotado en Zacatecas Fue Robado en la Región Altos Sur de Jalisco

Las autoridades confirmaron la ubicación y la fecha en que fue hurtado un vehículo que posteriormente fue utilizado para atacar la Comandancia de la Policía de Ojocaliente

Coche bombaLas autoridades dieron a conocer la ubicación y la fecha en que fue robado el coche bomba que explotó en Ojocaliente, Zacatecas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un coche bomba explotó frente a la Comandancia de Policía. El vehículo fue robado en Jalisco. Autoridades refuerzan seguridad en zonas limítrofes

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+