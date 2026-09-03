Coche Bomba Explotado en Zacatecas Fue Robado en la Región Altos Sur de Jalisco

El coche bomba que explotó frente a la Comandancia de la Policía de Ojocaliente, en Zacatecas, fue robado en la región Altos Sur, del estado de Jalisco.

De acuerdo al Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, la información más reciente es que el vehículo fue robado a mediados de abril de 2026.

Las autoridades jaliscienses están a la espera de la solicitud de colaboración con Zacatecas.

“Hasta este momento no hemos recibido oficialmente la solicitud, pero tenemos información y ya lo verificamos”, informó González de los Santos.

Por otra parte, el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, confirmó que se está reforzando la seguridad en las zonas limítrofes de Jalisco con Michoacán y Zacatecas, tras el abatimiento de un líder criminal.

“Despliegues operativos con Guardia Nacional y Defensa, reforzamos límites territoriales en Santa María de los Ángeles en Zacatecas y en Michoacán hacia Los Olivos y Jilotlán, toda esa zona”, informó Hernández González.

Las autoridades informaron que ese grupo criminal que lideraba el hombre abatido podría ser responsable de colocación de minas terrestres y ataques con drones.